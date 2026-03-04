Sortie ornithologique Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy

Sortie ornithologique

Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 11:00:00

2026-07-11

Les oiseaux du jardin botanique, les voir, les écouter, et comprendre les gestes et améliorations pour les accueillir chez soi.

Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

See and listen to the birds of the botanical garden, and learn how to welcome them into your home.

