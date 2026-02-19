Concert Mazet-Saint-Voy

Concert

Eglise évangélique libre du Riou Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert poétique de Franck et du groupe d’En Haut

Eglise évangélique libre du Riou Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 84 42 71

English :

Poetic concert by Franck and the groupe d’En Haut

