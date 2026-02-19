Concert Mazet-Saint-Voy
Concert Mazet-Saint-Voy samedi 11 juillet 2026.
Concert
Eglise évangélique libre du Riou Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Concert poétique de Franck et du groupe d’En Haut
Eglise évangélique libre du Riou Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 84 42 71
English :
Poetic concert by Franck and the groupe d’En Haut
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon