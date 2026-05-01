Saint-Paul-Flaugnac

Atelier généalogie

Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Atelier généalogie avec Bernard Henras, pour débutants et confirmés.

Atelier généalogie avec Bernard Henras, pour débutants et confirmés.

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Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

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English :

Genealogy workshop with Bernard Henras, for beginners and advanced.

L’événement Atelier généalogie Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot