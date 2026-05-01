Atelier généalogie Saint-Paul-Flaugnac
Atelier généalogie Saint-Paul-Flaugnac vendredi 22 mai 2026.
Saint-Paul-Flaugnac
Atelier généalogie
Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Atelier généalogie avec Bernard Henras, pour débutants et confirmés.
Atelier généalogie avec Bernard Henras, pour débutants et confirmés.
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Le Bourg Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
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English :
Genealogy workshop with Bernard Henras, for beginners and advanced.
L’événement Atelier généalogie Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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