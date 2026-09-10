Atelier généalogie, Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations - Mairie de Saint-Haon-le-Châtel · Saint-Haon-le-Châtel
Informations pratiques
Atelier généalogie 19 et 20 septembre Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Présentation de la généalogie de quelques familles saint-haonnoise et atelier donnant aux participant les outils pour établir leur arbre généalogique personnel.
Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel 42370 Saint-Haon-le-Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation de la généalogie de quelques familles saint-haonnoise et atelier donnant aux participant les outils pour établir leur arbre généalogique personnel.
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