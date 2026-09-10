Atelier généalogie, Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Châtel

samedi 19 septembre 2026 · Salle des associations - Mairie de Saint-Haon-le-Châtel · Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Atelier généalogie 19 et 20 septembre Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Présentation de la généalogie de quelques familles saint-haonnoise et atelier donnant aux participant les outils pour établir leur arbre généalogique personnel.

Salle des associations – Mairie de Saint-Haon-le-Châtel 42370 Saint-Haon-le-Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la généalogie de quelques familles saint-haonnoise et atelier donnant aux participant les outils pour établir leur arbre généalogique personnel.