Châteauroux

Atelier généalogique En attendant George Sand

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées du Patrimoine et pour patienter jusqu’au cycle d’animations que les bibliothèques de Châteauroux consacrent à George Sand pour célébrer le 150e anniversaire de sa disparition, une découverte originale de la généalogie en retraçant les origines et la descendance de l’écrivaine.

Apprenez à chercher dans les registres en ligne, vérifier les informations et créer un arbre généalogique en ligne. L’atelier est suivi d’une découverte de l’album photo de George Sand dans les réserves de la médiathèque.

2h, pour ados et adultes. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

For the Journées du Patrimoine, and to tide you over until the cycle of events that Châteauroux’s libraries are devoting to George Sand to celebrate the 150th anniversary of her death, an original discovery of genealogy by tracing the origins and descendants of the writer.

L’événement Atelier généalogique En attendant George Sand Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY