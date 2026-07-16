Atelier Générer une photographie grâce à l’intelligence artificielle, Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc
dimanche 17 janvier 2027 · Archives départementales de la Meuse · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Atelier Générer une photographie grâce à l’intelligence artificielle Dimanche 17 janvier 2027, 16h30 Archives départementales de la Meuse Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:00:00+01:00
Fin : 2027-01-17T16:30:00+01:00 – 2027-01-17T17:00:00+01:00
Atelier de pratique autour de la rédaction de prompt pour générer une image photographique 100 % IA.
Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois 55012 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 https://archives.meuse.fr/ https://www.facebook.com/archives.meuse [{« type »: « email », « value »: « archives@meuse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329790189 »}] Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Les Archives départementales de la Meuse proposent également une offre culturelle et pédagogique. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.
Atelier de pratique autour de la rédaction de prompt pour générer une image photographique 100 % IA.
© Archives dép. de la Meuse / illustration IA
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