ATELIER GOE CRÉATION DE PAPIER RECYCLÉ Lunas-les-Châteaux
vendredi 10 juillet 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
ATELIER GOE CRÉATION DE PAPIER RECYCLÉ
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Gratuit pour les personnes qui ont payé leur entrée à la base. Information au 04 67 23 30 90
Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.
Gratuit pour les personnes qui ont payé leur entrée à la base. Information au 04 67 23 30 90
Vendredi 10 Juillet Création de papier recyclé
Vendredi 17 Juillet Création de slime, jeux et quizz
Vendredi 24 Juillet La boucle du compost. partons explorer les petites bêtes du compost. Jeux et quizz
Vendredi 31 Juillet Fabrication de photophores avec des feuilles. jeux sur les palntes
Vendredi 7 Aout Observation des insectes Land art et coloriages
Vendredi 14 Aout Les Tawashi éponges zé&ro déchet. Jeux et quizz
Vendredi 21 Aout Bombe à graine/cyonatype. Cycle du semis à la plante
Accès libre et gratuit
Information au 04 67 23 30 90 .
Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER GOE CRÉATION DE PAPIER RECYCLÉ
Grand Orb Environnement workshop at the La Prade leisure center in Lunas-les-Châteaux.
Free for those who have paid admission to the base. Information on 04 67 23 30 90
L’événement ATELIER GOE CRÉATION DE PAPIER RECYCLÉ Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lunas (Hérault)
- CONCERT VÉGÉTAL PLATANE ET CÈDRE À L’UNISSON Lunas 1 juillet 2026
- MARCHE NOCTURNE TRADITIONNEL PLEIN VENT LUNAS LES CHATEAUX Lunas 1 juillet 2026
- COURS DE NATATION Lunas-les-Châteaux 1 juillet 2026
- AQUAGYM Lunas-les-Châteaux 2 juillet 2026
- ANIMATIONS SPORTIVES Lunas-les-Châteaux 2 juillet 2026