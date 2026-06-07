Atelier graffiti botanique Bibliothèque François Villon Paris

Cet atelier vous propose une initiation au graffiti botanique : une activité ludique où l’on inscrit à la craie le nom des plantes sauvage que l’on croise en ville. Grâce au dessin, les enfants apprendront à identifier dans un premier temps les végétaux les plus communs de Paris. L’atelier se termine par une sortie, où chaque enfant, muni de son passeport personnalisé, réalisera son tout premier graffiti botanique.

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Apprends à reconnaître les plantes urbaines, puis pars en balade avec ton carnet et inscrits leur nom sur le trottoir ! Un atelier animé par Les tigres gauchers.

Le mercredi 30 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T15:00:00+02:00_2026-09-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/



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