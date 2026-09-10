Informations pratiques

Atelier « Graffitis » proposé par le couvent des Clarisses 19 et 20 septembre Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation Pyrénées-Orientales

Atelier gratuit. réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de l’ancienne prison de Perpignan, aménagée dans l’ancien couvent Sainte-Claire. Cet atelier vous invite à découvrir les messages et les graffitis laissés par les détenus sur les murs, précieux témoignages de leur quotidien et de leurs émotions. La visite se poursuivra par un atelier créatif au cours duquel vous réaliserez votre propre graffiti, pour une immersion sensible dans ce lieu chargé d’histoire.

À partir de 10 ans.

Couvent Sainte-Claire – Centre national de documentation 1 Rue Général Derroja, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663030 https://www.perpignantourisme.com/activite/centre-de-documentation-des-francais-dalgerie [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/visites-de-lanimation-du-patrimoine »}] Le couvent des clarisses, dit aussi couvent Sainte Claire, est un vaste édifice religieux de la ville.

Le monastère, situé hors les murs, avait été ravagé lors du siège de 1475. Les moniales sollicitèrent Charles Quint qui fit édifier ce couvent au milieu du 16e siècle. Son architecture est très médiévale : l’église à chevet plat avait la structure d’une église gothique méridionale. Les vestiges du cloître présentent des arcades en plein cintre. Nationalisé en 1792, transformé en prison civile de 1805 à 1986.

Aujourd’hui, le couvent est devenu le Centre national de documentation.

Il se compose d’une bibliothèque, d’un Centre d’archives, d’une exposition historique et de diverses salles qui accueillent des expositions thématiques.

Quand les murs parlent.

©Ville de Perpignan