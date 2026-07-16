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Atelier grainothèque de simples, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen

Atelier grainothèque de simples, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine
Adresse
51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h.

Atelier grainothèque de simples Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’atelier tous publics à deux voix permettra de lancer la constitution de la grainothèque partagée située au musée Flaubert.
Au programme :
– Présentation du jardin et déambulation contée
– Les pouvoirs des graines : reconnaissance, diversité, cycle de vie
– Récolte des graines, ensachage, conservation, utilisation
– Installation officielle de la grainothèque au sein du musée
– Les participants repartiront aussi avec des graines

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}] L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
L’atelier tous publics à deux voix permettra de lancer la constitution de la grainothèque partagée située au musée Flaubert.

© Métropole Rouen Normandie

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