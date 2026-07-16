Atelier grainothèque de simples, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Informations pratiques

Atelier grainothèque de simples Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’atelier tous publics à deux voix permettra de lancer la constitution de la grainothèque partagée située au musée Flaubert.

Au programme :

– Présentation du jardin et déambulation contée

– Les pouvoirs des graines : reconnaissance, diversité, cycle de vie

– Récolte des graines, ensachage, conservation, utilisation

– Installation officielle de la grainothèque au sein du musée

– Les participants repartiront aussi avec des graines

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « publics5@musees-rouen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 90 »}] L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.

L’atelier tous publics à deux voix permettra de lancer la constitution de la grainothèque partagée située au musée Flaubert.

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