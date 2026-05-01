Atelier gravure (estampe) Sillé-le-Guillaume
Atelier gravure (estampe) Sillé-le-Guillaume samedi 9 mai 2026.
Sillé-le-Guillaume
Atelier gravure (estampe)
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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Envie de tester une technique originale et ludique ? Participez à l’atelier de gravure sur plaque de polystyrène, proposé par l’artiste estampeur Yves Barré, de l’Association Le Hangar à Papier.
️ Chacun repartira avec un ou deux tirages de sa création
Activité ouverte à tous, dès 4–5 ans (enfants accompagnés) et sans limite d’âge
⏱️ Durée environ 1 heure
ℹ️ Samedi 9 mai 2026 à 15h Gratuit
Pensez à prévoir des vêtements qui ne craignent pas les tâches !
Un moment créatif, accessible et convivial à partager en famille ou entre amis, à la Maison du Tourisme au Lac de Sillé ✨
Inscription 02 43 20 10 32
ou officedetourisme@4cps.fr .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32
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English :
L’événement Atelier gravure (estampe) Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume
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