Sillé-le-Guillaume

Atelier gravure (estampe)

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

́ ̀ !

Envie de tester une technique originale et ludique ? Participez à l’atelier de gravure sur plaque de polystyrène, proposé par l’artiste estampeur Yves Barré, de l’Association Le Hangar à Papier.

️ Chacun repartira avec un ou deux tirages de sa création

‍ ‍ ‍ Activité ouverte à tous, dès 4–5 ans (enfants accompagnés) et sans limite d’âge

⏱️ Durée environ 1 heure

ℹ️ Samedi 9 mai 2026 à 15h Gratuit

Pensez à prévoir des vêtements qui ne craignent pas les tâches !

Un moment créatif, accessible et convivial à partager en famille ou entre amis, à la Maison du Tourisme au Lac de Sillé ✨

Inscription 02 43 20 10 32

ou officedetourisme@4cps.fr .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32

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English :

L’événement Atelier gravure (estampe) Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume