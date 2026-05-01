Sillé-le-Guillaume

Brocante à Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Parking place de la gare

dimanche 17 mai

Buvette & restauration sur place .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 53 35 15

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English :

L’événement Brocante à Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume