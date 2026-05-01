Brocante à Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume
Brocante à Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume dimanche 17 mai 2026.
Sillé-le-Guillaume
Brocante à Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Parking place de la gare
dimanche 17 mai
Buvette & restauration sur place .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 53 35 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante à Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume
À voir aussi à Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
- Atelier gravure (estampe) Sillé-le-Guillaume 9 mai 2026
- Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Sillé le Guillaume, Place de la république – Sillé le Guillaume, Sillé-le-Guillaume 4 juin 2026
- Rando musi-gourmande Sillé-le-Guillaume 20 juin 2026
- Backyard Loop du Lac de Sillé Sillé Plage Sillé-le-Guillaume 4 juillet 2026
- Beach Vert Sillé-le-Guillaume 24 juillet 2026