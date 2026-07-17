Atelier gravure, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Informations pratiques

Atelier gravure Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

De 6 à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Lors de cet atelier de gravure, réalisé par l’artiste Matthieu Perramant, chaque enfant gravera son dessin à l’aide d’une pointe sèche puis chaque plaque sera imprimée au moyen d’une petite presse.

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0130972888 https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}]

Atelier gravure

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