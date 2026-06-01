Atelier Guirlande de fleurs, Jardin Wilson, Montluçon

Atelier Guirlande de fleurs Samedi 6 juin, 15h30 Jardin Wilson Allier

6 personnes simultanément

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez fabriquer des petites guirlandes de fleurs en matériaux de récupération, inspirées des plantations qui sont présentes au jardin pour la saison.

Si vous avez des boites d’œufs, apportez-les et nous les transformerons en pétales de fleurs !

Jardin Wilson Place Pierre Petit 03100 Montluçon Allier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 https://www.montlucon-tourisme.fr/ Créé en 1937, le Jardin Wilson est un bel exemple de Jardin à la Française, situé au cœur de la cité médiévale. Parking à proximité

Venez fabriquer des petites guirlandes de fleurs en matériaux de récupération, inspirées des plantations qui sont présentes au jardin pour la saison.

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