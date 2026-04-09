Atelier habillage de silhouettes Bibliothèque Colette Vivier Paris
Atelier habillage de silhouettes Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 18 avril 2026.
A l’occasion du temps fort sur les vêtements dans le réseau des bibliothèques, nous vous proposons de sortir des sentiers battus en créant des silhouettes à vêtir. Papier imprimé, tissus, feutrine, petits patrons et bien d’autres matériels seront à disposition pour confectionner des habits. Toutes les créations sont la bienvenue pour faire un défilé photo. Pour sortir des standards de taille et de poids, plusieurs modèles de figurine seront proposés.
Customiser des figurines en papier selon vos envies
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colettevivier@paris.fr
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