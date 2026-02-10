Atelier herbier Office de tourisme Cormeilles

Atelier herbier

Office de tourisme 21 Place du Général de Gaulle Cormeilles Eure

Notre animateur nature vous emmènera en balade sur environ 2 km pour récolter feuilles, fleurs et autres végétaux.

Il vous expliquera les différentes espèces apportées et vous aidera à la réalisation de votre herbier.

Présence d’un accompagnateur obligatoire. .

