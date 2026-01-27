Festival Les Musicales de Cormeilles Le Concert Impromptu Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Le Concert Impromptu

Vivant “une vraie passion pour la musique” (Le Monde), toujours ”décalé et pétillant” (Télérama). Sélectionné par le festival Normandie Impressionniste 2026.

Le Concert Impromptu, c’est l’histoire de cinq musiciens d’exception qui, depuis 1991, insufflent une énergie nouvelle à la musique classique. Portés par une curiosité insatiable et un esprit résolument inventif, ils transcendent les frontières entre les genres et les publics, transformant chaque concert en une expérience vivante et généreuse.

De Bach à Frank Zappa, en passant par leurs créations originales, cet ensemble virtuose et inclassable a conquis les scènes du monde entier, de Paris à Johannesburg, avec plus de 2 000 représentations à leur actif.

Leurs Cross-Opéras , spectacles transdisciplinaires, et une discographie riche de trente opus reflètent leur passion pour une musique qui surprend, émeut et rassemble. Une aventure artistique où la rigueur le dispute à l’audace, et où chaque note devient une invitation au voyage.

PROGRAMME

Maurice Ravel Ma Mère l’Oye

Erik Satie 1ère Gymnopédie

Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte

Manon Lepauvre Potager

Georges Bizet Carmen (extraits)

Le Concert Impromptu

Violaine Dufès, hautbois, danse

Yves Charpentier, flûte

Jean-Christophe Murer, clarinette

Camille Donnat-Bart, basson, guitare électrique

Émilien Drouin, cor, cor des Alpes .

