Festival Les Musicales de Cormeilles

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-21

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-21

La 18ème édition du festival Les Musicales de Cormeilles aura pour thème cette année Pronto Pronto !

Au programme chant chorale contemporain, classique, jazz, rock… .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 6 61 88 25 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Musicales de Cormeilles

L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Cormeilles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge