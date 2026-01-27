Festival Les Musicales de Cormeilles Amandine Beyer et Gli Incogniti Cormeilles
Théâtre Cormeilles Eure
Début : 2026-08-02 20:30:00
2026-08-02
Sur les pas d’Aristogène de Tarente, Vivaldi n’hésite pas à traiter de coglioni , ceux et celles qui ne savent se débrouiller pour faire de la musique, qui restent bloqué.e.s par des règles inadaptées au jeu proposé.
Et les centaines de compositions du prêtre roux ne cessent
de redistribuer les cartes, du théâtre à l’église, du palais au jardin ou à la taverne, pour mélanger masques, danses, timbres, tableaux, traditions et voir comment ils réagissent aux différents contextes.
D’ailleurs, Vivaldi, au travers d’ornements, de récits, de diminutions, de cadences, pousse ses élèves à improviser, pour qu’ils atteignent ce stade transcendental postérieur à l’étude, cette seconde nature, capable de donner priorité à la nécessité interprétative du moment. C’est donc au travers de parfums Byzantins, de transes virtuoses, d’anecdotes et jeux
d’improvisation que Gli Incogniti propose de découvrir ce à quoi aspire la musique de Vivaldi autre chose !
PROGRAMME
A. Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour cordes en la majeur RV 160
Concerto pour violon en si mineur RV 387
Concerto pour violoncelle et basson accompagnant en mi mineur RV 409
Concerto fatto per Mr Pisendel pour violon en la majeur RV 340 “Per li coglioni”
(entracte)
Sinfonia “Improvvisata” en do majeur RV 802
Concerto pour basson en la mineur RV 499
Concerto pour cordes en ré mineur RV 128
Recitativo en si mineur RV 208
Concerto pour violon en ré majeur RV 224
Informations et crédits
Amandine Beyer, violon solo et direction
Gli Incogniti
Alba Roca, Yoko Kawakubo, violons
Marta Páramo, alto
Marco Ceccato, violoncelle
Alejandro Pérez Marin, basson
Nacho Laguna, théorbe
Baldomero Barciela, violone
Anna Fontana, clavecin & orgue .
Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39
