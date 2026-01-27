Festival Les Musicales de Cormeilles Amandine Beyer et Gli Incogniti Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Amandine Beyer et Gli Incogniti

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sur les pas d’Aristogène de Tarente, Vivaldi n’hésite pas à traiter de coglioni , ceux et celles qui ne savent se débrouiller pour faire de la musique, qui restent bloqué.e.s par des règles inadaptées au jeu proposé.

Et les centaines de compositions du prêtre roux ne cessent

de redistribuer les cartes, du théâtre à l’église, du palais au jardin ou à la taverne, pour mélanger masques, danses, timbres, tableaux, traditions et voir comment ils réagissent aux différents contextes.

D’ailleurs, Vivaldi, au travers d’ornements, de récits, de diminutions, de cadences, pousse ses élèves à improviser, pour qu’ils atteignent ce stade transcendental postérieur à l’étude, cette seconde nature, capable de donner priorité à la nécessité interprétative du moment. C’est donc au travers de parfums Byzantins, de transes virtuoses, d’anecdotes et jeux

d’improvisation que Gli Incogniti propose de découvrir ce à quoi aspire la musique de Vivaldi autre chose !

PROGRAMME

A. Vivaldi (1678-1741)

Concerto pour cordes en la majeur RV 160

Concerto pour violon en si mineur RV 387

Concerto pour violoncelle et basson accompagnant en mi mineur RV 409

Concerto fatto per Mr Pisendel pour violon en la majeur RV 340 “Per li coglioni”

(entracte)

Sinfonia “Improvvisata” en do majeur RV 802

Concerto pour basson en la mineur RV 499

Concerto pour cordes en ré mineur RV 128

Recitativo en si mineur RV 208

Concerto pour violon en ré majeur RV 224

Informations et crédits

Amandine Beyer, violon solo et direction

Gli Incogniti

Alba Roca, Yoko Kawakubo, violons

Marta Páramo, alto

Marco Ceccato, violoncelle

Alejandro Pérez Marin, basson

Nacho Laguna, théorbe

Baldomero Barciela, violone

Anna Fontana, clavecin & orgue .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Musicales de Cormeilles Amandine Beyer et Gli Incogniti

L’événement Festival Les Musicales de Cormeilles Amandine Beyer et Gli Incogniti Cormeilles a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge