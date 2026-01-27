Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles Lembe Lokk Trio

Théâtre Cormeilles

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

2026-07-30

Sauvage, puissant, organique, autant d’adjectifs pour décrire le projet hommage à Leonard Cohen par la chanteuse estonienne Lembe Lokk.

Entourée par deux fantastiques musiciens, que l’on voit sur les scènes jazz, pop et musique traditionnelle (basse et clarinette), Lembe Lokk revisite le répertoire de Leonard Cohen en mettant ses chansons presque à nu, avec un sens très pur du son, de l’émotion a vif. Une musique qui oscille entre folk, jazz et pop, et rend ces standards plus vivants que jamais.

Un hommage original et bouleversant de justesse.

Lembe Lokk Trio

Lembe Lokk, chant, guitare

Michel Schick, clarinettes, ukulélé, harmonica

François Puyalto, basse électrique .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

