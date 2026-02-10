Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles
Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles mardi 7 juillet 2026.
Visite commentée nocturne de Cormeilles
Office de tourisme Cormeilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Au fil des ruelles pittoresques illuminées et du son de l’eau de la Calonne, découvrez Cormeilles autrement !
Notre guide vous emmènera à la découverte des secrets et mystères du charmant village de Cormeilles.
Une architecture typique du Pays d’Auge avec ses maisons à colombages du XVe et XVIe siècles et une église unique en France pour sa nef en pente.
La visite commentée dure environ 2 heures (avec le verre de l’amitié à la fin) sur un parcours d’environ 1.5km. .
Office de tourisme Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée nocturne de Cormeilles
L’événement Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge