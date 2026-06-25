Atelier Histoires et masques Le vrai héros, c’est moi ! Médiathèque de Parthenay Parthenay samedi 11 juillet 2026.

Parthenay

Atelier Histoires et masques Le vrai héros, c’est moi !

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Lectures suivies d’un atelier pour fabriquer ensemble des masques de nos héros préférés.

Les histoires d’héros et d’héroïnes peuplent les récits dès le plus jeune âge aventuriers courageux, jeunes résistants, enfants en quête d’identité ou personnages fantastiques dotés de pouvoirs…

Parce que lire, c’est aussi se projeter, s’identifier, rêver, nous vous proposons une sélection d’histoires lues par vos bibliothécaires puis un atelier pour fabriquer ensemble les masques de nos héros préférés !

Déguisements acceptés !

Public 5 à 12 ans et leurs accompagnateurs pour les plus jeunes

Sur réservation .

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Atelier Histoires et masques Le vrai héros, c’est moi !

L’événement Atelier Histoires et masques Le vrai héros, c’est moi ! Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine