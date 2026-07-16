Atelier IA et Patrimoine, Médiathèque l’Apostrophe, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque l'Apostrophe · Chartres
Informations pratiques
Atelier IA et Patrimoine Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque l’Apostrophe Eure-et-Loir
7 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Retoucher et animer des photos anciennes issues des collections patrimoniales.
Médiathèque l’Apostrophe 1 Boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?ref=embed_page [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/search.aspx?SC=CALENDAR#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Le réseau des médiathèques de Chartres est composé de deux établissements : la médiathèque l’Apostrophe, située en centre-ville, et la médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier de la Madeleine. Les deux bibliothèques sont ouvertes à tous, la consultation des documents en salle est libre. Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter dans ces deux établissements. Nombreux arrêts de bus à proximité pour les 2 médiathèques. Aménagement PMR
Retoucher et animer des photos anciennes issues des collections patrimoniales
©MédiathèquelApostrophe
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