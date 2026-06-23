Atelier IA philo intergenerationnel CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Atelier IA philo intergenerationnel

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:30:00

fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Les intelligences artificielles font parfois peur, parfois rêver. Mais cette peur n’a sans doute pas le même visage selon que l’on ait 8, 16, 40 ou 70 ans. Ce qui inquiète les uns intrigue les autres ;ce qui semble évident à certains questionne profondément d’autres. C’est pourquoi réfléchir ensemble — enfants, adolescents, parents, grands-parents —est précieux chacun voit autrement, parce que chacun vit à un autre moment de la vie. Prenons ce temps pour confronter nos regards et comprendre, ensemble, ce que les IA changent… et ce qu’elles ne changent pas dans notre manière d’être humains.

Animé par Peggy Saule-professeure de philosophie

A partir de 8 ans

Gratuit-sur inscription à la médiathèque

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Artificial intelligence can sometimes be frightening, and sometimes inspire wonder. But that fear likely takes on a different form depending on whether you are 8, 16, 40, or 70 years old. What worries some intrigues others; what seems obvious to some raises profound questions for others. That’s why reflecting together—children, teens, parents, and grandparents—is so valuable: everyone sees things differently, because everyone is at a different stage of life. Let’s take this time to compare our perspectives and understand, together, what AI is changing—and what it isn’t changing—about our humanity.

Hosted by Peggy Saule, philosophy teacher

Ages 8 and up

Free—registration required at the media center

L’événement Atelier IA philo intergenerationnel Cauterets a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Cauterets|CDT65