Atelier Il était une vache Musée Montagnard Les Houches

Atelier Il était une vache

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

2026-10-22

Autrefois, la vache était au cœur de la vie des montagnards. Découvre son importance et réalise ta vache en pompon.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

In the past, cows were at the heart of mountain life. Discover its importance and make your own pompon cow.

