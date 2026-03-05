Atelier Il était une vache Musée Montagnard Les Houches
Atelier Il était une vache Musée Montagnard Les Houches jeudi 29 octobre 2026.
Atelier Il était une vache
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
2026-10-29
Autrefois, la vache était au cœur de la vie des montagnards. Découvre son importance et réalise ta vache en pompon.
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
English :
In the past, cows were at the heart of mountain life. Discover its importance and make your own pompon cow.
L’événement Atelier Il était une vache Les Houches a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc