Atelier Illustration & bande-dessinée – Dessine ton univers en BD ! École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal Épinal 6 – 10 juillet 150 euros

Pendant une semaine, viens découvrir l’image et la narration à travers une grande variété de techniques. Guidé par des artistes de l’ÉSAL, tu pourras créer, expérimenter et développer ton univers.

**Apprends à raconter une histoire en images : crée des personnages, joue avec les cadrages, construis ton univers.**

Explore les bases de la narration visuelle : rythme, séquences, dialogues. Tu expérimenteras le découpage en cases, la mise en page et les transitions pour donner vie à ton récit. En 5 jours, réalise ta propre bande dessinée reliée et découvre les créations des autres dans un moment convivial de partage.

**Matériel à prévoir** : papier A3 cartonné, bloc A3 blanc, matériel de dessin, colle, ciseaux, fil et aiguilles.

**Détails du stage**

Du 6 au 10 juillet 2026

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Un stage au choix parmi les quatre proposés :

5 jours/30 heures — 150 euros

—

Contacte le service documentation pour tout renseignement ou demande d’inscription : Carine ESTHER – 03 29 68 26 27 – [cesther@esalorraine.fr](mailto:cesther@esalorraine.fr)

[https://esalorraine.fr/stages-jeune-public-cet-ete-a-epinal-inscriptions-en-cours](https://esalorraine.fr/stages-jeune-public-cet-ete-a-epinal-inscriptions-en-cours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00.000+02:00

1

cesther@esalorraine.fr

École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

