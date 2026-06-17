Atelier impression cyanotype à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire
Atelier impression cyanotype à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.
Mauges-sur-Loire
Atelier impression cyanotype à la Maison Julien Gracq
1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-29
Venez découvrir la technique d’impression cyanotype en famille !
Avec l’aide d’une médiatrice de la Maison, vous serez invité à créer votre composition à partir de plusieurs éléments graphiques mis à disposition et végétaux suite à une cueillette dans les jardins. C’est l’occasion de revenir avec un beau souvenir de la Maison Gracq à encadrer chez soi !
Le cyanotype est un processus d’impression photographique qui produit une impression de couleur cyan. Il a été inventé par John Herschel en 1842 en Angleterre. On peut utiliser cette technique de photographie ancienne pour créer des empreintes de végétaux, des images d’objets ou des reproductions de documents. .
1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr
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English :
Come discover the cyanotype printing technique with your family!
L’événement Atelier impression cyanotype à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-22 par Anjou tourisme & attractivité
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