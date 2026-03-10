Atelier Impression & reliure – Crée, imprime, relie ! École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal Épinal 6 – 10 juillet 150 euros

Pendant une semaine, viens découvrir l’image et la narration à travers une grande variété de techniques. Guidé par des artistes de l’ÉSAL, tu pourras créer, expérimenter et développer ton univers.

**Découvre la magie de l’impression artisanale en réalisant une image originale en plusieurs couleurs.** Tu apprendras à composer une illustration par le dessin, le découpage ou d’autres techniques, à préparer ton projet pour l’imprimer en risographie ou en sérigraphie, puis à relier tes pages pour créer ton carnet.

Ces techniques d’impression utilisent des pochoirs et des passages couleur pour obtenir des tirages uniques. Chaque participant repart avec ses créations imprimées et reliées. L’atelier se termine par un moment convivial pour partager les réalisations.

**Matériel à prévoir :** matériel de dessin, vêtements adaptés.

**Détails du stage**

Du 6 au 10 juillet 2026

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Stage à partir de 16 ans

Un stage au choix parmi les quatre proposés :

5 jours/30 heures — 150 euros

—

Contacte le service documentation pour tout renseignement ou demande d’inscription : Carine ESTHER – 03 29 68 26 27 – [cesther@esalorraine.fr](mailto:cesther@esalorraine.fr)

[https://esalorraine.fr/stages-jeune-public-cet-ete-a-epinal-inscriptions-en-cours](https://esalorraine.fr/stages-jeune-public-cet-ete-a-epinal-inscriptions-en-cours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T16:00:00.000+02:00



École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal 15 rue des jardiniers Épinal 88000 Vosges



