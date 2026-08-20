Atelier (Impressions) De brique et d’encre, Centre d’histoire de la résistance, Lyon

Informations pratiques

Atelier (Impressions) De brique et d’encre 19 et 20 septembre Centre d’histoire de la résistance Rhône

Sur inscription à l’accueil du musée le jour J et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Sous l’Occupation, réaliser et imprimer un tract demande créativité, ingéniosité et discrétion. Munis de briques Lego®, de papier et d’encre, à vous de composer et d’imprimer un tract inspiré des objets et slogans présentés dans le musée. Un atelier accessible à tous pour expérimenter, un mode de fabrication artisanal et appréhender les différentes étapes de création de ces messages qui ont largement contribué à la diffusion et à la communication des valeurs et idées de la Résistance.

À partir de 7 ans

Durée : 15 à 20 min.

Centre d’histoire de la résistance 14 Av. Berthelot, 69007 Lyon, France Lyon 69007 7th Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478722311 https://www.chrd.lyon.fr/ Lyon, «capitale de la Résistance», se devait de créer un Centre d’histoire digne du rôle qui fut le sien durant l’Occupation. Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’attache à être plus qu’un simple musée du souvenir. C’est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. Un lieu qui invite à revisiter, à travers son exposition permanente, l’une des plus sombres périodes de notre histoire, et aussi un centre de réflexion ouvert, par ses nombreuses expositions temporaires, sur le monde contemporain

Sous l’Occupation, réaliser et imprimer un tract demande créativité, ingéniosité et discrétion. Munis de briques Lego®, de papier et d’encre, à vous de composer et d’imprimer un tract inspiré des et …

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