Informations pratiques

Mulhouse

Atelier imprime ton T-shirt

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Dans le cadre de l’exposition “Quel Chantier!”, une visite guidée des coulisses du musée est organisée par notre médiatrice Anne Baumann. Vous découvrirez plus de 250 ans d’histoire du design textile. La visite sera suivie d’un atelier d’impression à la planche où chaque enfant pourra personnaliser son tee-shirt avec de magnifiques motifs vus dans l’exposition.

Découvrez le Musée de l’Impression sur Étoffes autrement grâce à une visite ludique et participative, rythmée par un livret-jeu conçu pour éveiller la curiosité des plus jeunes. Au fil du parcours, les enfants explorent l’histoire des célèbres Indiennes et découvrent les techniques qui ont marqué l’évolution de l’impression textile, entre créativité et innovations.

La visite se prolonge par un atelier d’impression à la planche, où chacun laisse libre cours à son imagination en personnalisant un tee-shirt avec des motifs et des couleurs de son choix. Une activité créative qui permet de repartir avec une création unique, réalisée de ses propres mains.

Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans, seuls ou en famille réservation obligatoire, groupe limité à 15 enfants, sous réserve de 5 participants. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Quel Chantier!?” exhibition, our museum educator Anne Baumann is leading a guided behind-the-scenes tour of the museum. You’ll discover more than 250 years of textile design history. The tour will be followed by a block-printing workshop where each child can customize their own T-shirt with beautiful patterns featured in the exhibition.

L’événement Atelier imprime ton T-shirt Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace