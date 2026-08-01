Informations pratiques

Mulhouse

Bal des années 80

rue Salvator Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Revivez les années 80 le temps d’une soirée festive et pleine de nostalgie. Dansez sur les grands tubes de cette décennie culte, chantez les refrains incontournables et partagez un moment joyeux entre amis ou en famille. Sortez vos accessoires vintage et laissez l’ambiance rétro vous entraîner jusqu’au bout de la nuit.

Plongez dans l’ambiance électrisante des années 80 avec une soirée placée sous le signe de la fête et de la nostalgie. Rejoignez vos proches amis, collègues ou famille pour danser sur les rythmes emblématiques de cette décennie culte et reprendre en chœur les refrains qui ont marqué toute une génération. Sortez vos plus beaux accessoires vintage pour respecter le dress code et vivre pleinement l’expérience rétro ! 0 .

rue Salvator Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 66 24 79 contact@vitrinesdemulhouse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the ’80s during a festive evening filled with nostalgia. Dance to the biggest hits of this iconic decade, sing along to the unforgettable choruses, and share a joyful moment with friends or family. Dig out your vintage accessories and let the retro vibe carry you through the night.

L’événement Bal des années 80 Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace