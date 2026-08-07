Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui

rue de Strasbourg Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18

Au gré des passages étroits, vous apprécierez le charme de la Cité construite à partir du milieu du 19e siècle pour loger les ouvriers d’une ville en pleine expansion industrielle. Vous découvrirez ensuite l’usine DMC, puis la Cité Manifeste édifiée en 2005, qui s’inspire de la Cité originelle.

Au gré des passages étroits, vous apprécierez le charme de la Cité construite à partir du milieu du 19ème siècle pour loger les ouvriers d’une ville en pleine expansion industrielle. Vous découvrirez ensuite l’usine DMC, puis la Cité Manifeste édifiée en 2005, qui s’inspire de la Cité originelle. .

rue de Strasbourg Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

As you wind your way through the narrow passageways, you’ll appreciate the charm of the Cité, built in the mid-19th century to house the workers of a town undergoing rapid industrial expansion. You’ll then discover the DMC factory, followed by the Cité Manifeste, built in 2005 and inspired by the original Cité.

L’événement Visite guidée La Cité d’hier à aujourd’hui Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace