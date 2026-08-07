Visite guidée du Temple Saint-Etienne Mulhouse
samedi 8 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Visite guidée du Temple Saint-Etienne
5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-09-05 11:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-09-05 2026-09-12
Cet imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, magnifique témoin de la réussite des industriels Mulhousiens vous livrera tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace un ensemble de vitraux du 14e siècle.
Cet imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, magnifique témoin de la réussite des industriel mulhousiens vous livrera tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace un ensemble de vitraux du 14e siècle. .
5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
This imposing 19th-century neo-Gothic building, a magnificent testimony to the success of Mulhouse’s industrialists, will reveal all its secrets. Admire a treasure trove unique in Alsace: a collection of 14th-century stained glass windows.
L’événement Visite guidée du Temple Saint-Etienne Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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