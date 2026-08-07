Informations pratiques

Mulhouse

Visite guidée du Temple Saint-Etienne

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-09-05 11:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-05 2026-09-12

Cet imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, magnifique témoin de la réussite des industriels Mulhousiens vous livrera tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace un ensemble de vitraux du 14e siècle.

Cet imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, magnifique témoin de la réussite des industriel mulhousiens vous livrera tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace un ensemble de vitraux du 14e siècle. .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

This imposing 19th-century neo-Gothic building, a magnificent testimony to the success of Mulhouse’s industrialists, will reveal all its secrets. Admire a treasure trove unique in Alsace: a collection of 14th-century stained glass windows.

L’événement Visite guidée du Temple Saint-Etienne Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace