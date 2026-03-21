Informations pratiques

Mulhouse

Atelier Indigo & Shibori

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Découvrez les fascinantes nuances de l’indigo lors d’un atelier d’initiation animé par Marianne Mell et Hélène Muller, artistes teinturières de Nuances Vagabondes. En solo ou en binôme, laissez-vous guider à la découverte des plantes tinctoriales et de cet emblématique bleu profond.

Vous apprendrez les bases du shibori, une technique japonaise qui consiste à plier, nouer ou comprimer le tissu avant de le plonger dans un bain de teinture. Au fil des gestes, les motifs se révèlent, offrant à chaque création un résultat unique. Vous repartirez avec un foulard teint de vos propres mains et pourrez également apporter un linge blanc en coton, en lin ou en soie pour lui offrir une nouvelle vie aux couleurs de l’indigo.

A partir de 6 ans (les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte). Réservation obligatoire. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

L’événement Atelier Indigo & Shibori Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace