Atelier info Code Painting Médiathèque Saint-Pol-de-Léon
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Atelier info Code Painting
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Eric Gachons vous propose un atelier informatique intitulé Code painting.
A l’aide d’un langage conçu sur mesure, simple et épuré, vous apprendrez à écrire du code pour créer des dessins et comprendre comment les images sont affichées par un ordinateur. Cet atelier aborde la logique informatique, la géométrie et le fonctionnement des langages de programmation.
Dès 10 ans, sur inscription. .
Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English :
L’événement Atelier info Code Painting Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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