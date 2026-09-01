Atelier info Les particules Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Atelier info Les particules

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 12:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Eric Gachons, animateur scientifique vous fera découvrir et manipuler les particules pour les intégrer dans un jeu vidéo.

Grâce à l’informatique, il est aujourd’hui possible de simuler en temps réel le comportement des particules et de les observer virtuellement grâce à un logiciel dédié. Nous utiliserons l’exemple des jeux vidéos où les particules sont utilisées pour créer des effets visuels mais aussi pour influencer les mécaniques du jeu.

Sur inscription, dès 10 ans. .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

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English :

L’événement Atelier info Les particules Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX