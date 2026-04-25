Atelier informatique interactif Place de la Lève Bourdeaux
Atelier informatique interactif Place de la Lève Bourdeaux samedi 25 avril 2026.
Bourdeaux
Atelier informatique interactif
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-23
Atelier informatique de la Souris savante pour répondre à vos questions
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ca@les-echos-de-couspeau.fr
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La Souris savante computer workshop to answer your questions
L’événement Atelier informatique interactif Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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