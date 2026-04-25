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Atelier informatique interactif Place de la Lève Bourdeaux

Atelier informatique interactif Place de la Lève Bourdeaux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Place de la Lève

Adresse : Médiathéque du Pays de Bourdeaux

Ville : 26460 Bourdeaux

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bourdeaux

Atelier informatique interactif

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-23

Atelier informatique de la Souris savante pour répondre à vos questions
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Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ca@les-echos-de-couspeau.fr

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La Souris savante computer workshop to answer your questions

L’événement Atelier informatique interactif Bourdeaux a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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