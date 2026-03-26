Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Atelier initiation à la calligraphie

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Découverte de l’art de la calligraphie avec réalisation d’une carte ornée de votre prénom écrit à la plume.

Adultes et enfants à partir de 12 ans

Inscription obligatoire par mail ou téléphone .

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35

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English :

L’événement Atelier initiation à la calligraphie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon