Atelier initiation à la calligraphie Sainte-Anne-d’Auray
mercredi 21 octobre 2026 · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Atelier initiation à la calligraphie
11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Découverte de l’art de la calligraphie avec réalisation d’une carte ornée de votre prénom écrit à la plume.
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Inscription obligatoire par mail ou téléphone .
11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 57 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier initiation à la calligraphie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Sainte-Anne d’Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray 18 septembre 2026
- Visites du Mémorial de Sainte-Anne-d‘Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Exposition « Sacrés Trésors! », Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026