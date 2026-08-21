Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Sainte-Anne d’Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Sainte-Anne d’Auray 18 – 20 septembre Mémorial des Bretons morts pour la France Morbihan

Pour débuter le parcours, rendez-vous au parking de la nécropole.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir la Nécropole Nationale de Sainte-Anne d’Auray.

En compagnie d’Audrey, de Thibaut, et de leur maman, venez approfondir vos connaissances sur quatre conflits contemporains.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Mémorial des Bretons morts pour la France 9 Rue Lan Fetan, 56400 Sainte-Anne-d’Auray, France Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne https://baludik.fr/parcours/4203-a-la-decouverte-de-la-necropole-de-sainte-anne-dauray/ Le mémorial est composé d’un soubassement en forme de rotonde sur lequel s’élève un étage noble. A l’entrée de la crypte, deux grands bas-reliefs symbolisent la Victoire et la Paix. La crypte est réservée au culte des morts. Elle est constituée d’une rotonde de 12 mètres de diamètre, contrebutée par huit absidioles dont deux servent d’accès. Cinq de ces absides sont aménagées en chapelles accueillant un autel consacré à chacun des diocèses de Bretagne. La dernière abside est dédiée au souvenir des soldats et marins morts pour la patrie. Deux tombes symboliques y prennent place : celle des marins péris en mer et celle des soldats tombés sur le champ de bataille. Saint Michel et saint Yves encadrent ces deux tombes.

À la découverte de la Nécropole Nationale de Sainte-Anne d’Auray.

©ONaCVG