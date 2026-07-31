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Trésor du jour, découverte d’un objet de l’exposition Sacrés Trésors Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray

samedi 19 septembre 2026 · Galerie du Cloître · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Galerie du Cloître
Adresse
11 rue de Vannes
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Trésor du jour, découverte d’un objet de l’exposition Sacrés Trésors

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez les secrets d’un objet des collections présenté dans l’exposition Sacrés Trésors avec les explications d’une guide-conférencière.

Se présenter à l’accueil de l’exposition, dans le cloître situé derrière la basilique.

Réservation obligatoire par mail.   .

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23 

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English :

L’événement Trésor du jour, découverte d’un objet de l’exposition Sacrés Trésors Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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