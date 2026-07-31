Sauver les archives papiers et livres anciens Galerie du Cloître Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Sauver les archives papiers et livres anciens

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Julie Beaume, conservatrice-restauratrice d’ouvrages anciens et d’arts graphiques sera présente toute la journée pour réaliser des démonstrations de son travail de sauvetage d’oeuvres graphiques et de livres anciens.

Les visiteurs pourront la questionner sur la conservation d’archives personnelles, sur le sauvetage de documents en péril ou sur son quotidien en atelier.

Elle présentera également son matériel de travail. .

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Sauver les archives papiers et livres anciens Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon