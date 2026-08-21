UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray

samedi 19 septembre 2026 · Fontaine, Sainte-Anne-d'Auray · Sainte-Anne-d'Auray

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fontaine, Sainte-Anne-d'Auray
Adresse
9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif
Rdv à la fontaine - départ à 10h ; Nombre de places limité / Inscription obligatoire :

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Samedi 19 septembre, 10h00 Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Rdv à la fontaine – départ à 10h ;
Nombre de places limité / Inscription obligatoire :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visites guidées du Sanctuaire
Laissez vous guider par un bénévole passionné qui vous fait voyager à la découverte de l’histoire multi-centenaire (401 ans) du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Parcourez le site et ses monuments pour une visite d’environ 1h.

Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091658 [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] Fontaine construite au 19e siècle sur le lieu des manifestations de Sainte-Anne à Yvon Nicolazic.
Visites guidées du Sanctuaire

ADMAS

À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)