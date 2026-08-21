Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine, Sainte-Anne-d'Auray · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Samedi 19 septembre, 10h00 Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Rdv à la fontaine – départ à 10h ;
Nombre de places limité / Inscription obligatoire :
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visites guidées du Sanctuaire
Laissez vous guider par un bénévole passionné qui vous fait voyager à la découverte de l’histoire multi-centenaire (401 ans) du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Parcourez le site et ses monuments pour une visite d’environ 1h.
Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091658 [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] Fontaine construite au 19e siècle sur le lieu des manifestations de Sainte-Anne à Yvon Nicolazic.
Visites guidées du Sanctuaire
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