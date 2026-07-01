Atelier initiation aux contes Lieu-dit La Madeleine Melrand

Informations pratiques

Melrand

Atelier initiation aux contes

Lieu-dit La Madeleine Chapelle Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Atelier d’initiation aux contes avec l’association Lagad Bleï. Laissez voguer votre imaginaire et profitez d’une coutume bien de chez nous essayez vous à l’art de conter !

Atelier ouvert à tous enfants et adultes de 10h30 à 12h.

Réservation via le site Helloasso.

10€ pour les adultes; 8€ pour les enfants de 6 à 16 ans; 40€ tarif famille (2 adultes et 3 enfants). .

Lieu-dit La Madeleine Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 52 42 96 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier initiation aux contes Melrand a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté