Atelier initiation aux contes Lieu-dit La Madeleine Melrand
lundi 20 juillet 2026 · Lieu-dit La Madeleine · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Atelier initiation aux contes
Lieu-dit La Madeleine Chapelle Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Atelier d’initiation aux contes avec l’association Lagad Bleï. Laissez voguer votre imaginaire et profitez d’une coutume bien de chez nous essayez vous à l’art de conter !
Atelier ouvert à tous enfants et adultes de 10h30 à 12h.
Réservation via le site Helloasso.
10€ pour les adultes; 8€ pour les enfants de 6 à 16 ans; 40€ tarif famille (2 adultes et 3 enfants). .
Lieu-dit La Madeleine Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 52 42 96 30
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English :
L’événement Atelier initiation aux contes Melrand a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
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