Informations pratiques

Melrand

Balade contée

Chapelle Notre-Dame du Guelhouit Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Balade contée Laissez voguer votre imaginaire et profitez d’une coutume bien de chez nous la transmission par le conte ! Ouvert à tous, adultes et enfants, de 18h30 à 20h.

Réservation via Hello Asso Lagad Bleï.

12€ Adultes, 8€ Enfants, 40€ tarif famille (2 adultes et 3 enfants). .

Chapelle Notre-Dame du Guelhouit Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 52 42 96 30

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English :

L’événement Balade contée Melrand a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté