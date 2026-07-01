Balade contée Melrand
lundi 20 juillet 2026 · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Balade contée
Chapelle Notre-Dame du Guelhouit Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Balade contée Laissez voguer votre imaginaire et profitez d’une coutume bien de chez nous la transmission par le conte ! Ouvert à tous, adultes et enfants, de 18h30 à 20h.
Réservation via Hello Asso Lagad Bleï.
12€ Adultes, 8€ Enfants, 40€ tarif famille (2 adultes et 3 enfants). .
Chapelle Notre-Dame du Guelhouit Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 52 42 96 30
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English :
L’événement Balade contée Melrand a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
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