Les petites échappées Escape Nature Melrand
Les petites échappées Escape Nature Melrand mardi 21 juillet 2026.
Melrand
Les petites échappées Escape Nature
Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Équipé de votre matériel, partez mener l’enquête lors de ce grand rallye en plein air où des défis et épreuves à surmonter vous attendent. Une fine observation des lieux et surtout de la nature sera de mise. On compte sur vous ! Avec Sylvia Boudard Les Phryganes.
À partir de 5 ans.
À 18h gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les petites échappées Escape Nature Melrand a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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