Melrand

Les petites échappées Escape Nature

Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Équipé de votre matériel, partez mener l’enquête lors de ce grand rallye en plein air où des défis et épreuves à surmonter vous attendent. Une fine observation des lieux et surtout de la nature sera de mise. On compte sur vous ! Avec Sylvia Boudard Les Phryganes.

À partir de 5 ans.

À 18h gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les petites échappées Escape Nature Melrand a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté