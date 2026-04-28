Spectacle Mr et Mme Jeanne La foire de l’avenir Le Grandiloquent Melrand

Melrand

Spectacle Mr et Mme Jeanne La foire de l’avenir

Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Grandiloquent accueille des habitués de notre Maison. Inutiles de présenter, donc, ces inégalables burlesques théâtraux ! Nous avons comme vous hâte de découvrir dans sa version finalisée cette Foire de l’avenir dont nous eûmes un aperçu au terme de leur résidence au Grandiloquent en septembre dernier.

Sur réservation, tarifs et horaires à venir. .

Le Grandiloquent Le Grand Quello Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 07 26 43 86

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English :

L’événement Spectacle Mr et Mme Jeanne La foire de l’avenir Melrand a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAUD Communauté