Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre Melrand
Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre Melrand jeudi 6 août 2026.
Melrand
Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre
Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Laissez-vous surprendre par ce lieu chargé d’histoire. Saint-Fiacre, sa chapelle et son jubé remarquable, ses 3 fontaines mais aussi son tumulus, le tout au cœur de la belle campagne melrandaise. Avec Catherine Le Teuff Bretagne Buissonnière.
Public adulte.
À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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English :
L’événement Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre Melrand a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté
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