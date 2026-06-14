Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre Melrand jeudi 6 août 2026.

Melrand

Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre

Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Laissez-vous surprendre par ce lieu chargé d’histoire. Saint-Fiacre, sa chapelle et son jubé remarquable, ses 3 fontaines mais aussi son tumulus, le tout au cœur de la belle campagne melrandaise. Avec Catherine Le Teuff Bretagne Buissonnière.

Public adulte.

À 14h30 Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les grandes échappées les secrets de Saint-Fiacre Melrand a été mis à jour le 2026-06-14 par OT BAUD Communauté