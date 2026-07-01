UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Melrand

Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Guelhouit Melrand

dimanche 12 juillet 2026 · Guelhouit · Melrand

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Guelhouit
Adresse
Chapelle
Ville
56310 Melrand
Département
Morbihan
Tarif

Melrand

Pardon du Guelhouit, concerts, exposition

Guelhouit Chapelle Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Messe à 11h. Après-midi dansant avec les Diatos de la Cambuse. Expositions de voitures anciennes en collaboration avec l’AVAM, exposition de photos en partenariat avec Melrand Loisirs Culture, animations jeu du palet & panier garni à gagner.
Restauration à midi plateaux grillades et frites. Soirée crêpes dès 16h.
Buvette et vente de millet.
Organisé par le Comité de la Vallée du Guelhouit.   .

Guelhouit Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 08 93 93 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Melrand a été mis à jour le 2026-06-28 par OT CMC Destination Brocéliande

À voir aussi à Melrand (Morbihan)