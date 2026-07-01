Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Guelhouit Melrand
dimanche 12 juillet 2026 · Guelhouit · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Pardon du Guelhouit, concerts, exposition
Guelhouit Chapelle Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Messe à 11h. Après-midi dansant avec les Diatos de la Cambuse. Expositions de voitures anciennes en collaboration avec l’AVAM, exposition de photos en partenariat avec Melrand Loisirs Culture, animations jeu du palet & panier garni à gagner.
Restauration à midi plateaux grillades et frites. Soirée crêpes dès 16h.
Buvette et vente de millet.
Organisé par le Comité de la Vallée du Guelhouit. .
Guelhouit Chapelle Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 08 93 93 72
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English :
L’événement Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Melrand a été mis à jour le 2026-06-28 par OT CMC Destination Brocéliande
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