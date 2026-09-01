Informations pratiques

Henrichemont

Atelier Initiation Famille au Centre Céramique Contemporaine

25 Grand Route Henrichemont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-05

Partagez un moment créatif en famille et découvrez les gestes de la poterie lors des ateliers d’initiation du Centre de la Céramique de La Borne.

Le Centre de la Céramique de La Borne propose des ateliers d’initiation intergénérationnels, ouverts aux familles, aux enfants accompagnés et aux participants individuels. Ces rendez-vous mensuels invitent à découvrir la poterie à travers différentes techniques de façonnage, dans une ambiance ludique et conviviale.

Une belle occasion de partager un moment créatif et de s’initier au savoir-faire céramique au cœur d’un site emblématique.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Les participants repartent avec leur pièce crue. .

25 Grand Route Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21 contact@laborne.org

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English :

Share a creative moment with your family and discover the art of pottery at the Centre de la Céramique de La Borne?s introductory workshops.

L’événement Atelier Initiation Famille au Centre Céramique Contemporaine Henrichemont a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES